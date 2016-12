Cantor sertanejo surpreende e dá beijão na boca da Mulher Melão

Convidado do "Programa da Sabrina" deste sábado (17), o cantor sertanejo Bruninho, da dupla com Davi, aceita participar da brincadeira da "Cabine do Beijo" e surpreende.



No quadro, ele precisa dizer "sim" ou "não" para pessoas que pretendem beijá-lo. Ouvindo música alto no fone de ouvido dentro de uma cabine, Bruninho não vê nada e nem consegue escutar o nome das pretendentes.



Após algumas negativas, o cantor, enfim, aceita uma das candidatas e se espanta ao dar de cara com Mulher Melão, que não se acanha e beija o artista.

Bruninho e Davi ainda cantam seus sucessos, como o recente "E Essa Boca Aí?".

Já no quadro "Figurinhas do Brasil", Sabrina Sato passeia pela cidade de Manaus para conhecer pessoas interessantes da região e se deliciar com a culinária local.



E um encontro especial pretende chamar a atenção do público: Sabrina e Kelly Key visitam uma casa de apoio a mães adolescentes, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Lá, elas conversam com as jovens, e a cantora, que está grávida do terceiro filho, troca experiências com as futuras mamães. As duas ainda preparam uma surpresa no final e fazem a alegria das gestantes.



O "Programa da Sabrina" vai ao ar a partir das 20h30, na Record.