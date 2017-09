Camila Pitanga revela que precisou de ano sabático após a morte de Domingos Montagner: 'Estou em paz

Atriz revelou que precisou de tempo para superar o trauma da perda do amigo (Reprodução/ instagram.com/caiapitanga)

No próximo dia 15 de setembro a morte de Domingos Montagner completará um ano. Em entrevista ao “UOL”, Camila Pitanga, que na época trabalhava com o ator em“Velho Chico” e estava com ele no momento do afogamento, revelou que precisou de um tempo para se recuperar do trauma que a perda do amigo lhe causou.

“Estou bem. Precisei descansar as ideias, dormir com a minha família e estar mais próxima das minhas coisinhas. Tem sido um período necessário e eu precisava de um ano sabático depois de tudo que aconteceu. Foi duro, mas agora estou em paz“, contou Camila durante o 16º Prêmio Brasileiro de Cinema.

A atriz, que completou 40 anos recentemente, também garantiu que não sente saudade da época em que tinha 20 anos. “Fiz 40 agora e me sinto melhor. Sou mais estável e menos volátil e espero mais as coisas acontecerem, deixo o fluxo correr naturalmente. Não que eu não lute pelo que eu quero, mas as minhas expectativas estão mais acalmadas”, explicou Camila Pitanga.