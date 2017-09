Brigas, expulsão e romances levaram ex-realities para 'A Fazenda - Nova Chance'

"A Fazenda - Nova Chance" estreou reunindo 16 ex-participantes de realities na noite desta terça-feira (12). Estão confinados jogadores que passaram pelo "BBB", "A Fazenda", "Power Couple", "MasterChef", "A Casa" e "O Aprendiz". Logo na primeira noite, o programa comandado por Roberto Justus agora produzido em Itapecirica da Serra, em São Paulo, sofreu com falhas no áudio e mostrou a vitória de Flávia Vianna na primeira Prova do Fazendeiro. Para refrescar sua memória, o Purepeople recorda o que levou cada um dos jogadores a entrar na nova temporada do reality da Record TV.

MARCOS FOI EXPULSO POR AGREDIR EMILLY

Dono do maior cachê do reality rural, Marcos Härter deixou o "BBB17 " na última semana ao ser expulso. O cirurgião levou o cartão vermelho por agredir Emilly, que se tornaria campeã, durante briga com a gaúcha. O caso ultrapassou as fronteiras da casa e o Ministério Público, em junho, pediu que o médico responda por agressão doméstica. Ao longo do confinamento, Marcos e Emilly tiveram um affair depois que a gêmea de Mayla o rejeitou.

YURI TAMBÉM FOI ACUSADO DE AGRESSÃO

Yuri Fernandes participou do "BBB12" e retornou no "BBB13", substituindo o vencedor do "BBB1", Kleber Bambam. O lutador natural de Goiás movimentou o edredom várias vezes e admitiu ter feito sexo no programa. Há três anos, acabou preso sob acusação de bater na então namorada, Angela Sousa, na época dançarina do "Domingão do Faustão .

MONIQUE TERIA SIDO ESTUPRADA NO 'BBB'

Também na 12ª edição do reality da Globo, Daniel Echaniz acabou expulso do programa. O modelo foi acusado de estuprar Monique Amin após uma festa. A sister, ao ser eliminada, alegou não ter havido abuso e que consentiu em fazer sexo com Daniel. Meses depois, o inquérito contra ele acabou encerrado.

FLÁVIA CONHECEU EX-MARIDO NO 'BBB7'

Atriz, bailarina, produtora e repórter, Flávia Viana caiu nas graças do público ao passar pelo "BBB7". No reality, conheceu Fernando Bacalow, com quem se casaria em 2007 - a relação terminou em 2016. Durante o confinamento, ganhou dois carros, chegou a rejeitar as investidas do bancário e se isolou dos demais competidores.

MATHEUS ENGATOU NAMORO DENTRO DO 'BBB'

Quinto colocado no "BBB16", o engenheiro Matheus Lisboa deu em Cacau o primeiro beijo da temporada. Não demorou muito para o casal engatar namoro e até fazer sexo dentro da casa. Sete meses depois, o namoro do ator e da youtuber acabou.

RITA CADILLAC DISCUTIU COM CANTORA

Cantora, atriz e ex-Chacrete, Rita Cadillac voltou para "A Fazenda", onde esteve em 2013, disputando a sexta temporada. Em sua passagem pelo reality, a dançarina teve uma briga feia com a cantora Lu Schievano após ser provocada várias vezes e pediu para ir para a Roça quando os outros peões criticaram a comida que ela fez.

DINEI FEZ XIXI EM ROUPA DE CANTOR

Com passagens pelo Corinthians e Seleção Brasileira, o ex-jogador foi um dos competidores de "A Fazenda 4" (2011). Ao longo de sua passagem pelo reality, Dinei chegou a se vestir de mulher, teve sonambulismo, urinou nas roupas do cantor sertanejo Marlon e discutiu de forma dura com Joana Machado ao ser acusado pela modelo de ser fofoqueiro.

BOMBOM PERDEU PARTE SUPERIOR DO BIQUÍNI

Repórter do "TV Fama", Adriana Bombom participou da segunda temporada de "A Fazenda" (2009), sendo a terceira eliminada. A ex-mulher de Dudu Nobre chegou a ter a parte de cima do seu biquíni tirada por Maria João durante uma brincadeira.

FÁBIO ARRUDA BRIGOU FEIO COM THEO BECKER

O consultor de etiqueta também está de volta ao reality rural - foi um dos participantes da primeira temporada, em 2009. Fábio Arruda sofreu uma crise de choro após uma das varias discussões com Theo Becker - o ator chegou a dizer que ele tinha mal hálito e o consultor chamou Theo de "pobre coitado".

ANA PAULA COMETEU GAFE E TEVE ROMANCE

Vice-campeã da edição passada, Ana Paula Minerato teve um affair de altos e baixos com o cantor Thiago Servo enquanto estavam confinados. A modelo chegou a ser corrigida, ao vivo, por Justus quando trocou as bolas e falou a expressão "baixo escalão". Ana Paula também protagonizou um barraco com Veridiana Freitas durante uma das festas.

NICOLE BRIGOU COM VÁRIOS PEÕES

Nicole Bahls passou pelo reality rural em 2012, na quinta temporada. A modelo e ex-Panicat foi a quarta colocada e durante sua passagem pelo reality bateu boca diversas vezes com Viviane Araújo, a quem não cumprimentou por sua vitória. Mas Nicole também discutiu com Rodrigo Capella, Gretchen, Felipe Folgosi e Léo Áquilla.

ELIMINAÇÃO DE ARTIANA FOI COMEMORADA

Entre panelas, temperos e receitas, Aritana Maroni, da segunda temporada do "MasterChef" (2015), não conseguiu agradar muitos telespectadores por conta de sua personalidade forte. Pelo contrário, sua eliminação acabou sendo comemorada na web quando preparou uma "sopa de maçã".

NAHIM SE REFERIA À PARTICIPANTE COMO 'MISS'

Cantor de sucesso nos anos 1980, Nahim teve seu telefone exibido pela Record em uma gafe durante "Aprendiz Celebridades" (2014). Dono de temperamento difícil, ele foi acusado de não querer trabalhar em grupo por Roberto Justus, comandante do reality. O cantor discutiu com Priscila Machado, a quem só chamava de "miss", de maneira irônica.

ELIMINADO, CONRADO CRITICOU SIMONY

Falando em cantores da década de 1980, o marido de Andréa Sorvetão disputou o primeiro "Power Couple" (2016). Quando foi eliminado ao lado da mulher, Conrado não poupou críticas à Simony quando a ex-integrante do Balão Mágico votou neles para deixarem a disputa. "É o voto do caráter dela", disparou ele, alvo de críticas de Gretchen, quando a rainha do bumbum deixou o reality.

MARCELO PASSOU MAL APÓS PROVA

Marcelo Ie-Iê disputou com a mulher, Julia Zangrandi, a segunda temporada do "Power Couple" (2017). O humorista deixou o reality por problema de saúde e acabou submetido a operação em virtude de arritmia cardíaca, diagnosticada durante uma das provas.

COMIDA FEZ MONICK BRIGAR COM PARTICIPANTES

Monick Camargo protagonizou o primeiro barraco de "A Casa" (2017). A modelo conviveu com outras 99 pessoas no reality encerrado na semana passada. As brigas foram, principalmente, por causa da comida escassa.

(Por Guilherme Guidorizzi)