BBB17: Marcos e Emilly vivem noite quente sob edredom após briga

A briga por ciúmes entre Marcos e Emilly não durou muito na madrugada desta quinta-feira, dia 02 de março, o tesão falou mais alto e minutos depois os dois estavam sob o edredom no quarto do líder se pegando.

A julgar pelos movimentos vigorosos - cheios de idas e vindas do doutor -, gemidos e respiração ofegante do casal não é difícil imaginar o que estava rolando. O cirurgião, inclusive, num descuido, acabou mostrando o derrière para as câmeras.

O esquenta começou momentos antes no sofá da casa logo que os dois deixaram a festa gaúcha. Na ocasião, Emilly lançou um desafio: "Meu bem, você não aguenta nem metade do meu fôlego". O doutor agora tenta provar que a sister está errada.

A festa pós-paredão desta madrugada de quinta-feira remete ao sul do país e homenageia os três gaúchos da casa - Ieda, Marcos e Emilly. Antes disso, o "BBB17" teve celebrações inspiradas em São Paulo, Amazonas, Pernambuco – por meio de sua dança típica, o frevo – e o Centro-Oeste do país, com uma comemoração pantaneira.