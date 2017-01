'BBB17': imunizada, Roberta é criticada por Daniel

Foto: Divulgação, Paulo Belote/TV Globo / PurePeople

Roberta assegurou mais uma semana no Big Brother Brasil 17 . A universitária que conta com a torcida de Lázaro Ramos venceu a Prova de Imunidade, na noite dessa quinta-feira (27). Horas após a disputa de sorte, a fã de Beyoncé foi criticada por Daniel, quando o brother sugeriu que a sister se aliou a outros participantes.

Na área externa da casa, o agente de trânsito conversava com Marinalva, Rômulo e Luiz Felipe, afastado de Mayla após trocar beijos com a gaúcha, quando disparou contra Roberta. 'Ela meio que fez o grupinho dela", afirmou Daniel. "Quem?", perguntou a atleta. "A Rô. Ela se agarrou com alguém ali e tal", acrescentou o paulista. A paranaense retrucou ("Será que a gente também não fez o nosso grupinho?"), mas o agente negou ("Não, porque a gente fala com todo mundo").

O Mister Alagoas lembrou que prefere não excluir ninguém da sua lista de amigos na casa. "Eu quero tentar abraçar todo mundo de uma maneira... Eu brinco em excesso com elas (Vivian e Mayla). Quero que todo mundo esteja bem e agradar sempre", completou. Na Prova da Imunidade, os brothers se vestiram de ratos e precisavam colocar a mão em buracos de queijos cenográficos. Os que pegassem ratoeiras, eram eliminados. Quem também está imune é Mayara, vencedora, ao lado de Vivian, da Prova do Líder.

Antonio e Mayara movimentaram edredom

Depois de trocarem beijos na festa de inauguração do Quarto do Líder, o gêmeo de Manoel e a modelo foram para a cama. Já na parte da tarde, voltaram ao quarto, agitaram o edredom e a web passou a questionar se estava rolando sexo.