'BBB17' consegue feito inédito e bate recorde de repercussão no Twitter

FOTO: TV GLOBO

Como faz todas as semanas, o Ibope divulga quais atrações foram as mais comentadas pelo Twitter em tempo real - ou seja, enquanto eram exibidas na TV -. A lista desta semana trouxe algo inédito e diferente.



Do top 10 de atrações mais comentadas na rede social, entre os dias 23 e 29 de janeiro, sete lugares pertenceram ao "Big Brother Brasil 17", algo nunca antes visto desde que o ranking começou a ser feito, em 2015.



Em primeiro lugar, ficou o segundo programa do reality show comandado por Tiago Leifert, no dia 24 de janeiro, onde todos os brothers entraram na casa. A medalha de prata no pódio ficou com a edição do programa do dia 29, quando o primeiro Paredão, entre Gabi Flor e Marcos, foi formado.

Já o terceiro lugar foi da edição de "pré-estreia", no dia 23, quando os gêmeos Antônio e Manoel e Mayla e Emilly entraram na casa para serem conhecidos pelo público e galgarem uma vaga no reality - Manoel e Emilly ficaram.



Além disso, o "BBB17" aparece nas posições 5, 7, 8 e 10 de programas mais comentados. Os outros são atrações também da própria Globo, que dominou a repercussão na internet na última semana.



O quarto lugar ficou com o "Amor e Sexo" do dia 26, programa que marcou a estreia da décima temporada da atração comandada por Fernanda Lima nas noites de quinta.



Em sexto, aparece o "The Voice Kids" do dia 29, com sua penúltima audição às cegas. Por fim, em nono, ficou o "Tá no Ar" do dia 24, que também marcou a reestreia do humorístico, que chega à sua quarta leva de episódios.



Vale ressaltar que o Ibope não contabiliza transmissões esportivas nas interações em tempo real, e que por isso eventos de futebol, por exemplo, não aparecem no ranking.



O Ibope Twitter TV Ratings (ITTR) segue o cálculo de "Twitter Total Impressions", ou seja, a quantidade de vezes que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição.