'BBB 17': Gabriela Flor é eliminada com 59% dos votos no 1º paredão

No sétimo dia do confinamento do BBB 17, a sister Gabriela Flor foi a primeira participante a ser eliminada no paredão, que aconteceu nesta terça-feira, 31. Com 59% dos votos, ela deu adeus ao reality show e ao prêmio de R$1,5 milhão.

Desde que entrou no programa, a baiana de 27 anos dividiu opiniões dentro e fora da casa. Enquanto as participantes Mayara, Vivian, Antônio e Manoel não tinham paciência com a bailarina, Roberta, Mayla e Emilly tentavam aproximar a sister com os outros participantes. Nas redes sociais não foi diferente. Gabriela Flor, que chorou muitas vezes e disse que preferia se isolar a evitar contato com os brothers, despertou polêmica entre os internautas: alguns ficaram com pena dela; outros a criticaram.

Após a elimiação, os comentários nas redes sociais ganharam destaque, já que o médico Marcos, gaúcho de 37 anos que gosta de luxo e fama, continua no jogo. Muitos questionaram a cara de frustação e de desespero das líderes Mayara e Vivian, que indicaram o cirurgião plástico. As beldades acabaram virando até memes na web.

Elis, Pedro, Gabriela Flor e Marcos (Foto: Globo/Paulo Belote)

Gabriela Flor é eliminada com 59% dos votos no 1º paredão (Foto: Reprodução da TV Globo)

