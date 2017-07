BATAGUASSU: Passaportes da Expobata 2017 já estão à venda, e terá Fernando e Sorocaba

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Comissão Organização da Expobata 2017 inicia nesta quarta-feira, dia 7 de junho, a venda de passaportes para acesso à festa que acontece de 3 a 6 de agosto, no Parque da Juventude, no bairro Residencial Modelo, em Bataguassu.

Como já divulgado anteriormente, a abertura do evento, no dia 3 de agosto (quinta-feira) ficará por conta do show do Trio Parada Dura, a partir das 22 horas, com entrada franca.

Na sexta-feira, dia 4 de agosto, é a vez da dupla Fernando & Sorocaba arrastar um grande público do município e região com o melhor do estilo sertanejo universitário. No sábado, dia 5, a animação da festa será da dupla Anthony & Gabriel. No domingo, dia 6 de agosto, haverá provas de laço, tambor e rodeio em carneiros, além da apresentação de bandas locais.

Os passaportes que darão direito ao acesso aos shows de Fernando & Sorocaba (4) e Anthony & Gabriel (5) estão sendo comercializados por R$ 60 na sede da Associação Amor e Vida, localizada na rua Nova Andradina, próximo à Prefeitura de Bataguassu. Também são pontos de venda Portal 98 FM, Dina Modas e Modinha Fashion.

Com relação aos camarotes, informações e valores podem ser obtidos também na sede da Associação Amor e Vida.

A Expobata 2017 é uma realização da Associação Amor e Vida e Sindicato Rural de Bataguassu, com apoio da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Senar/MS e Sistema Famasul.