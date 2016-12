Band abre mão e Globo terá hegemonia também no Paulistão 2017

Band abriu mão do Paulistão por contenção de custos

A exemplo do que aconteceu com o Brasileirão deste ano, a Globo transmitirá sozinha o Paulistão 2017. A informação foi antecipada pelo blogueiro Eduardo Ohata, do “UOL”.

Isso porque, mais uma vez, a Band abriu mão do torneio por contenção de gastos. A transmissão do campeonato estadual demanda um alto investimento, com o deslocamento de profissionais e equipamentos para a cobertura “inloco”. Uma partida da Liga dos Campeões, por exemplo, tem custos mais modestos já que a narração pode ser feita “off tube”, dos estúdios da emissora.

Outro fator que atrapalha os planos da Globo de sublicenciar os direitos é a cláusula que lhe garante prioridade sobre as partidas mais importantes. Para a concorrência, transmitir o mesmo jogo que a emissora dos Marinho ou outro, em que estejam em campo clubes de menor expressão, nunca foi um bom negócio. Tal exigência atravanca o desempenho dos departamentos comerciais.

Num cenário hipotético, a Band até pretendia retomar a parceria pelo Brasileirão, mas, na prática, as chances disso acontecer são nulas. Na contramão de seus ideais, todos os profissionais do setor esportivo estão sendo convocados a renegociar seus salários, para baixo, é claro.