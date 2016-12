Baile do Hawai 2016 acontece no sábado, dia 10, em VICENTINA

Um dos eventos mais tradicional da cidade de Vicentina, será realizado neste sábado dia 10/12, com a Banda Musique, uma das melhores bandas do Estado.

O Baile conta com uma estrutura com área VIP (mesas) e a pista, sempre muito bem decorado com musicas de qualidade e segurança para a família.

De acordo com o promotor da festa, Eder Carpes, a banda Musique foi escolhida por atender o espírito do baile. “Convidamos a Banda pelo alto astral. Afinal, eles vivem o Carnaval e a intenção é interpretar clássicos, axé, frevo e os melhores sambas de todos os tempos. Temos certeza que o público vai adorar”, declarou Eder.

“Nossa sugestão é que o público inteiro entre no clima especial. A fantasia faz parte disso e, usem looks inspirados em coroa e colares de flores, saias com folhas, camisas floridas, blusinhas levinhas e com estampas de flores, além de pareôs e franjas com rafia havaiana”, disse Eder.

O público têm as opções de adquirir convites e também fazer a reserva de mesas Para informações e venda entrar em contato no telefone (67) 996604675 (Eder) ou (67) 999589785 (Gisele).