Caio Paduan é Alex em "Rock Story"- Imagem: Paulo Belote/TV Globo

Na pele do vilão Alex, Caio Paduan já cometeu vários crimes em “Rock Story”. Mas, segundo o ator, muitos fãs que o abordam nas ruas costumam dar um “desconto” para o personagem – e, segundo ele, isso tem muito a ver com a sua aparência.

“Sou homem, sou – na vida e na novela – heterossexual e sou branco. Elas me aliviam por isso”, disse o ator durante o “Encontro” desta terça-feira (26). “Ele já fez atrocidades, coisas horríveis, mas sempre alguém fala ‘ele não é tão ruim assim, é bonitinho, ele serve’. Já debati e convenci pessoas de que sim, ele é mau, independente da aparência que ele tem".Caio completou: “A opção de me escalar achei um tapa na cara da sociedade. No início era isso, ele [Alex] usava da aparência pra ludibriar”.