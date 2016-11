Ary Fontoura viverá Lula em filme sobre a Operação Lava Jato

Ary Fontoura é confirmado no elenco do filme “Polícia Federal – A Lei é Para Todos”

Cercado de expectativa, o filme “Polícia Federal – A Lei é Para Todos” confirmou a presença de Ary Fontoura no elenco. A favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o ator será o ex-presidente Lula na produção.

De acordo com a colunista Mônica Bérgamo, da “Folha de S. Paulo”, Ary vai rodar suas cenas em dezembro, no Rio de Janeiro. O longa-metragem, do diretor Marcelo Antunez, vai tratar da Operação Lava Jato, assunto em alta na política brasileira dos últimos anos.

Em abril deste ano, dias antes da votação do impedimento de Dilma na Câmara dos Deputados, o veterano fez um desabafo ao vivo no “Domingão do Faustão”. “Fala-se muito que impeachment é um golpe. Sobretudo a presidente do Brasil. Gostaria de mandar um recado para ela. A senhora está empregando a palavra errada. Golpe quem deu foi a senhora. E a senhora deu um golpe baixo, prometeu uma infinidade de coisas para os seus eleitores e não cumpriu”, disparou.

Fontoura também disse que a população precisa “sempre fiscalizar o presidente”. “Quem paga o salário da presidente somos nós”, desabafou. A manifestação repercutiu, inclusive, no meio artístico. O global chegou a ser criticado por José de Abreu.

“Polícia Federal – A Lei é Para Todos” tem previsão para ser lançado no próximo ano. Rodrigo Lombardi era o nome mais forte para o papel do protagonista, o juiz Sérgio Moro, mas ele recusou a proposta. O ator que estará à frente do elenco ainda não foi anunciado. Orçada em R$ 14 milhões, a produção terá Flávia Alessandra e Antônio Calloni como delegados.