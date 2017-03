Aprenda a proteger as crianças no outono-inverno

Imagem: reprodução pixabay.com

Vem chegando o período mais frio do ano, e com ele chegam também as chamadas doenças da época, como a gripe e os resfriados. Além do frio constante do inverno, o outono se caracteriza pelas alterações mais bruscas no tempo e pelo clima mais seco, criando um ambiente bastante favorável para a proliferação de doenças, sobretudo em organismos mais frágeis, como os das crianças e dos idosos, por exemplo. Condições crônicas como asma e bronquite também encontram terreno favorável nessa época.

Mas, afinal, como é possível proteger as crianças nessa época e diminuir a possibilidade de aparecimento das chamadas “doenças do frio”? Confira algumas dicas!

Protegendo os pequenos e pequenas

Fique de olho na alimentação. Ofereça mais vezes verduras, legumes e frutas, e capriche na hidratação: água é a grande amiga do organismo de todo ser humano, e não é diferente com as crianças. O sistema imunológico agradece.

Sempre que puder, lave as mãos dos pequenos. Higienize bem os brinquedos e outros objetos de uso comum, diminuindo a probabilidade de transmissão de microorganismos. Evite locais muito fechados sempre que puder, e prefira ambientes mais arejados.

Nos dias mais frios, capriche nos agasalhos: é melhor tirar alguma peça caso esquente do que não ter protegido adequadamente a criança. Os pés devem sempre ficar aquecidos, e calçados com tecido mais reforçado, como botinhas, sapatênis infantil e tênis são as melhores opções.

Em períodos de tempo seco, lave sempre que possível as narinas das crianças com soro fisiológico. Inalações com soro também são excelentes. Ambas opções fazem com que as vias respiratórias superiores permaneçam limpas e desobstruídas, ajudando na saída das secreções. Umidificadores nos quartos também são uma boa pedida.