Após polêmica, Miss Canadá diz que é hora de redefinir o padrão de beleza

Um dia após a final do Miss Universo, nesta segunda-feira (30) à noite, a atual Miss Canadá, Siera Bearchell, usou seu Instagram para agradecer o apoio que tem recebido desde que teve seu corpo criticado.



“Esta é a geração da diversidade de corpos. Este é o tempo de começarmos a trabalhar juntos para redefinir a visão global de beleza. Muito obrigada por cada mensagem, cada comentário e cada história que vocês dividiram comigo. Estou orgulhosa, a ponto de ter lágrimas nos olhos, de me representar, meu país e as mulheres do mundo. Prometo a vocês que é só o começo”, escreveu Siera em sua conta na rede social.



Desde que se começou a falar desta edição do Miss Universo, o corpo de Siera foi alvo de polêmicas. Ela teve, em uma entrevista coletiva, de responder como se sentia “por ser maior do que as outras misses”.



Aqui no Brasil, durante a transmissão pela Band, o ator Cássio Reis e o stylist Rapphael Mendonça fizeram comentários indelicados sobre a Miss Canadá. Cássio disse que ela estaria preenchendo cota --dando a entender que a participação dela seria uma forma de ter alguma pluralidade de corpos na competição-- e Mendonça a chamou de "cheinha".

Por meio de sua assessoria de imprensa, o ator disse que não falaria sobre a repercussão negativa que seu comentário causou entre o público que acompanhava a transmissão do Miss Universo. Mas no seu Instagram comentou uma foto em que aparece ao lado de Mendonça e Renata Fun, que também participou da transmissão. "Beijos a todos, para o Canadá e para o universo. Pena nossa Raíssa [referindo-se ao fato de a representante do Brasil não ter vencido] não seguir adiante. Seguimos reconhecendo a beleza e talento dela."