Após divulgação da vinheta de fim de ano da Rede Globo, ausência de celebridades chama a atenção

Se você espera até o lançamento da vinheta de fim de ano da Rede Globo para montar a árvore de Natal, chegou a hora: a emissora carioca divulgou o vídeo se despedindo de 2016 na noite deste domingo (27), durante o Fantástico. O que chamou a atenção dos espectadores, no entanto, foram algumas ausências notáveis do registro.

Os apresentadores Faustão, que já tradicionalmente não participa da vinheta, Ana Maria Braga, Jô Soares e o jornalista William Bonner ficaram de fora da gravação. De acordo com o blog do Odair Braz Jr., o apresentador do Jornal Nacional não aparece no vídeo porque, no dia da reunião, estava nos Estados Unidos cobrindo as eleições americanas.

A página também revela que Jô Soares não participou da despedida porque seu contrato não foi renovado. A ausência de Ana Maria Braga, no entanto, é um mistério: ela é uma das personalidades mais importantes da Rede Globo. Assista: