Apontada como novo amor de Bonner, fisioterapeuta faz a ‘limpa’ nas redes sociais

Suposta namorada de Bonner tem identidade revelada- Divulgação

A fisioterapeuta Natasha Dantas teve o seu nome relacionado em uma grande polêmica nesta segunda-feira, 24.

Ela foi colocada no posto de nova namorada de William Bonner, que se separou de Fátima Bernardes.

A jovem trabalha com fisioterapia e cuida do âncora do "Jornal Nacional" faz algum tempo. Bonner sofre de uma hérnia de disco desde 2010.

Após sua identidade ter sido revelada, Natasha fechou e bloqueou suas redes sociais. Ela quer preservar seus amigos e família e não quer sua vida pessoal revirada.

Amigos aconselharam Bonner a assumir o relacionamento publicamente.