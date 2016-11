Antonia Fontenelle esclarece polêmica com Wesley Safadão

Os fãs de Wesley Safadão ficaram atônitos com a declaração de Antonia Fontenelle sobre o cantor. Em postagem no seu Instagram, a loira disse que o cantor deixou de ser humilde. Com a repercussão, ela deu entrevista ao "Fofocando", do SBT, para explicar o que aconteceu: "Mandei uma mensagem para ele pra gravar meu programa, ele leu e não respondeu. Nunca mais mandei nada, porque acho que quando a pessoa lê e nunca responde, é porque ela está cagand* e andando", considerou

Depois de causar a maior confusão ao dizer que Wesley Safadão deixou de ser humilde após a fama, Antonia Fontenelle voltou atrás e explicou o que causou sua má impressão com o cantor cearense.

“O Jonathan me perguntou: ‘Por que você fez isso?’. Ele é louco no Safadão, mas eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra ele. Me mandaram uma foto e eu expliquei que, em 2013, a produção dele me pagou para atravessar um circuito do trio elétrico. Depois disso, há pouco tempo, mandei uma mensagem para ele pra gravar meu programa, ele leu e não respondeu”, contou na tarde desta terça-feira (15), em entrevista ao programa “Fofocando”, do SBT.

Sem querer dar mais atenção ainda ao caso, a loira finalizou dizendo que não procurou mais a estrela sertaneja: “Nunca mais mandei nada, porque acho que a pessoa lê e nunca responde, é porque ela está cagand* e andando. A vida é tão simples...”, minimizou.

Nas redes sociais de Fontenelle, os seguidores estão fazendo uma onda de comentários pedindo que no lugar de Safadão, ela entreviste a ex-mulher dele, Mileide Mihaile, como forma de provocação, já que a moça teria sido traída com a atual esposa do cantor, Thyane Dantas.