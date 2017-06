Anitta posa só com correntes e quebra internet com empinadinha no Marrocos em seu novo clipe

Anitta (Foto: Reprodução/ Instagram)

Anitta mal desembarcou no Marrocos, onde chegou nesta quarta-feira (21.06) para gravar seu novo clipe do single Sua Cara, e já quebrou a internet ao posar em pleno Deserto do Saara a bordo de enorme aplique capilar, reveladoras correntes douradas... E praticamente mais nada, salvo pela pequena lingerie cor da pele usada por baixo dos acessórios metálicos.



No clique compartilhado pelo blogger Hugo Gloss no Instagram na manhã desta quinta-feira (22.06), a cantora aparece ao lado de Pabllo Vittar, drag queen com quem fez parceria para a música, que também conta com batidas eletrônicas de Major Lazer.

A empinadinha desértica da dupla colecionou elogios dos internautas, que deixaram comentários como "Lacra mais que tá poucooo", "Que traseiras!", "maravilhosas", "Jesus amado. O coração não aguenta", "SOS ícones", "abaixa que é tiro!" e "lacre!", antes de ser compartilhada por dezenas de pessoas na rede social, incluindo a própria Anitta.

Com styling de Yasmine Sterea e beleza de Henrique Martins, o clipe de Sua Cara tem direção de Bruno Ilogti e direção artística de Giovanni Bianco.

Anitta (Foto: Reprodução/ Instagram) Anitta (Foto: Reprodução/ Instagram)

Henrique Martins, Yasmine Sterea e Marina Morena (Foto: Reprodução/ Instagram) Henrique Martins, Yasmine Sterea e Marina Morena (Foto: Reprodução/ Instagram)