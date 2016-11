André Marques revela que viveu casamento de sete anos: 'Estou recém-solteiro'

André Marques revelou estar recém-solteiro durante a coletiva de imprensa do "The Voice Kids", nesta quinta-feira (23). O novo apresentador do reality musical - substituto do jornalista Tiago Leifert na nova temporada - contou que esteve casado por sete anos após perguntarem se sentiu vontade de ter filhos ao assumir o comando do programa com crianças.

"Primeiro tenho que ter a esposa, né? O Titi vem antes, ele está atrasado, porque está casado. Eu estou solteiro. Recém-solteiro. As pessoas não sabem porque não falo muito da minha vida, mas fui casado por sete anos e só estou falando agora porque me separei e vocês não vão saber quem é. Mas, quando me casar, vou querer ter filhos, sim", declarou ele, que no fim do mês passado curtiu baile funk com famosos globais.

Ainda durante a coletiva, André conta que as mães dos pequenos lembram de seu trabalho em "Malhação", quando interpretava o personagem Mocotó, na trama teen da Globo. "Hoje teve uma menina que me viu e disse: 'Vi você em Malhação!'. Tem uma mistura de mães que conhecem nosso trabalho com as crianças", se divertiu ele.

'Música é minha paixão, minha terapia', diz o apresentador do 'The Voice Kids'

Essa não é a primeira vez que o artista trabalha com programa musical. Ele já esteve à frente da primeira temporada do "SuperStar", ao lado de Fernanda Lima, que sempre exibia looks inspiradores e decotados durante o dominical. "Música é minha paixão, minha terapia. Amo de verdade. No Superstar, eu me envolvia e sofria; até mesmo os ritmos e estilos que não eram meus favoritos me encantavam", afirmou.