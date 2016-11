Agnaldo Timóteo é internado com princípio de infarto

Agnaldo Timóteo, de 80 anos, foi internado nesta sexta-feira (18), em hospital do Rio de Janeiro, após uma crise hipertensiva, enquanto dirigia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o cantor passou por exames e segue em observação, mas apresenta estado de saúde estável. A assessoria do artista afirmou que ele passa bem e apenas aguarda o resultado dos exames.

Agnaldo tem show marcado para este sábado (19), na Zona Norte do Rio. Ele, no entanto, aguarda sua liberação do hospital.

Segundo o jornal “O Dia”, o cantor passou mal pela primeira vez dentro do túnel no Cosme Velho e parou o veículo onde há uma cabine da polícia. No local, ele pediu ajuda aos policiais que o socorreram e o encaminharam para o hospital Miguel Couto, no Leblon.