Advogado e chef de MS é um dos participantes do 'Big Brother Brasil 2017'

O advogado e cozinheiro Ilmar Fonseca, de 38 anos, residente em Campo Grande, acaba de ser anunciado como um dos participantes da nova temporada do "Big Brother Brasil" 2017, reality show da Rede Globo. O Gshow, portal da Globo de entretenimento, confirmou o fato e lançou um perfil do novo brother. "Ilmar, também conhecido como Mamão, já foi casado por 14 anos, relação que lhe trouxe o único filho: Igor, que hoje tem 13. Solteiro, ele não consegue se decidir sobre um símbolo sexual: 'Tanta mulher bonita e eu tenho que escolher uma?'", disse em entrevista ao portal.

MS já teve alguns brothers na casa como Daniel Gevaerd, Dilsinho Madmax,, Priscila Pires e Fael Cordeiro. Ilmar ficou conhecido por se envolver em uma briga pública com o ex-governador André Puccinelli, durante show no Parque das Nações Indígenas no ano de 2014. Ilmar também é ex-secretário da Juventude do PT. É também professor de Filosofia e Sociologia de Ensino Médio e hoje advogado da RENAP (Rede Nacional de Advogados (as) Populares) e nos Movimentos de Cultura Urbana.

Em 2016, Ilmar atuou como chef de cozinha no Bar Drama. O boato de sua entrada no programa fomentou as redes sociais em Campo Grande nesta terça, mas não haviam confirmações até o Gshow posicionar sua entrevista, onde Ilmar falou sobre suas bandas favoritas, livros, relacionamentos amorosos e sobre seu filho, fruto de um casamento finalizado há três anos.