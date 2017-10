'A Força do Querer': Rubinho comanda o morro com Carine em final alternativo

Rubinho (Emílio Dantas) assume o comando do Morro junto com Carine (Carla Diaz) em um final alternativo, no último capítulo da novela 'A Força do Querer', em 20 de outubro de 2017

Para criar ainda mais expectativa em torno do desfecho de Rubinho (Emílio Dantas), Glória Perez escreveu um final alternativo para o bandido na novela "A Força do Querer". De acordo com a coluna Telinha do jornal "Extra", em vez de ser assassinado, o ex-marido de Bibi (Juliana Paes) pode assumir de vez o comando do Morro ao lado de Carine (Carla Diaz), que se torna a nova baronesa do pó. E nessa versão tem até referência à Khadija de "O Clone", com direito a dança do ventre e tudo.

MORTE DE RUBINHO É MAIS ACEITA NOS BASTIDORES

De acordo com a publicação, o elenco recebeu na segunda-feira (9) um capítulo final que pode ser, na verdade, mais uma estratégia para despistar a imprensa, pois nos bastidores das gravações a versão em que Rubinho é morto por Sabiá (Jonathan Azevedo) tem mais aceitação. Isso porque se Bibi vai encontrar sua redenção depois de se entregar à polícia pelo crime de incêndio, e cumprir a pena no presídio antes de ter seu final feliz, o traficante deve morrer como exemplo de punição, de que o crime não compensa.

CARINE DANÇA PARA RUBINHO RELEMBRANDO KHADIJA

Mas se o final alternativo for o escolhido, O Barão do pó termina como dono do morro, e em uma das cenas de Carine faz a dança do ventre para Rubinho, relembrando os tempos de Khadija. Porém, se dando bem ou se dando mal no fim, no capítulo previsto para ir ao ar na quarta-feira (18) Rubinho terá um embate com Bibi, que chega a atirar no ex, por causa de todas as humilhações a que ele faz questão de submetê-la, por vingança.

BIBI DEVE TERMINAR COM CAIO

Para felicidade da grande torcida do casal shippado como "CaBibi", a coluna Telinha também adiantou que Bibi vai ficar com Caio (Rodrigo Lombardi) depois que quitar sua dívida com a Justiça. Nos capítulos finais, o advogado vai ficar noivo de Jeiza (Paolla Oliveira), mas segundo o jornal Extra, depois de ter o encontro com Fabiana Escobar, a mulher que inspirou o papel, Bibi retoma a história de amor com o ex-noivo. Será esse o final que a autora vai manter?

(Por Samyta Nunes)