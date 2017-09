'A Força do Querer': Bibi enfrenta Rubinho e exige que ele liberte Dantas e Yuri

Bibi (Juliana Paes) discute com Rubinho (Emílio Dantas) na novela 'A Força do Querer'

Depois de ter sido presa e libertada, Bibi (Juliana Paes) vai se desentender com o marido, na novela "A Força do Querer". No capítulo desta quarta-feira (13), a "Perigosa" volta para o morro e descobre que Dantas (Edson Celulari) e Yuri (Drico Alves) foram sequestrados por Kikito (Marcos Junqueira) e Batoré (Daniel Zettel), e estão sob o poder de Rubinho (Emílio Dantas). Revoltada, ela enfrenta o "barão do pó" e exige que ele solte os reféns. As informações são do colunista de TV Daniel Castro.

RUBINHO RECONHECE DANTAS E DEBOCHA DELE

Quando chegam ao cativeiro, após terem sido capturados pelos bandidos, Dantas e Yuri se deparam com Rubinho, que reconhece o ex-patrão, mas mesmo assim não se mostra disposto a poupá-lo. Com o apoio dos comparsas, ele manda o empresário dar a senha de seu cartão para que ele possa fazer transferências de dinheiro para outros traficantes. "Como é a vida, né? Já me borrei de medo de você e você tá aqui, se borrando de medo de mim!", debocha o marido de Bibi, e o advogado diz: "Nunca lhe fiz mal nenhum, Rubinho, lhe dei emprego, fui na delegacia defender você".

BIBI E RUBINHO DISCUTEM

Rubinho contra-argumenta: "Despediu minha mulher, prometeu emprego para ela e não deu, caiu fora", e o pai de Cibele (Bruna Linzmeyer) rebate: "Paguei tudo o que devia a você triplicado, fiz tudo para ajudar, ela é que me enganou". Quando Bibi chega e vê os reféns, repreende o marido e o enfrenta, exigindo que Batoré liberte os dois. A ex-estudante de direito reclama do marido principalmente por levar Yuri como refém, e defende Dantas, reconhecendo que ele fez tudo que pôde para ajudá-los.

JEIZA PRENDE BATORÉ

Enquanto isso, Heleninha (Totia Meireles), Junqueira (João Camargo), Eurico (Humberto Martins) e Cibele ficam sabendo do sequestro e aguardam notícias, aflitos. Mas logo Jeiza (Paolla Oliveira) prende Batoré e os reféns voltam para casa. Ao ouvir os relatos e os comentários sobre Rubinho estar à frente do sequestro, Aurora (Elizângela) se sente humilhada.

RUBINHO SERÁ BALEADO E PRESO

Nos próximos capítulos da trama das nove, Jeiza comanda uma invasão ao morro do beco, e fica na mira do revólver de Rubinho, mas é salva pelo cão que a acompanha. A policial atira na perna do criminoso, que será preso, masainda no hospital vai ser resgatado pelos comparsas, a mando de Sabiá (Jonathan Azevedo). Amedrontada, Bibi então decide sair da cidade e vai para o nordeste com o marido e o filho, usando documentos forjados e nomes falsos.

(Por Samyta Nunes)