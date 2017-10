'A Força do Querer': Bibi ataca Carine ao vê-la em seu carro e polícia intervém

Bibi (Juliana Paes) bate em Carine (Carla Diaz), no capítulo de 14 de outubro de 2017, na novela 'A Força do Querer'

Há menos de uma semana do fim da novela "A Força do Querer", Bibi (Juliana Paes) ainda vai ter um novo embate com Carine (Carla Diaz), no capítulo deste sábado (14). De acordo com a coluna Telinha, do jornal "Extra", a Perigosa se descontrola ao ver a rival dentro do carro que era seuantes de se separar de Rubinho (Emílio Dantas) e parte para cima da "novinha", que grita por socorro. A polícia então intervém e a ex-estudante de direito - que está respondendo processo por associação ao tráfico - leva uma bronca do agente, que avisa: "Sabendo que se te pegar outra vez não tem alívio!".

'TE BOTO CARECA COM A MÃO', AMEAÇA BIBI

Quando vê Carine em seu antigo carro, Bibi se revolta e tira a loira de veículo arrastada. "Vagabunda! Maria Fuzil!", xinga, e a amante de Rubinho grita: "Socorro! Tira essa louca daqui...". Furiosa, a mãe de Dedé (João Bravo) puxa a garota pelos cabelos, enquanto ameaça: "Te boto careca com a mão! E quebro esse carro todinho...". É então que chega a polícia para contê-la e um oficial diz: "Para! Se situa! Quer que tenha que te levar para a delegacia?". "Não, delegacia não", ela pede.

POLICIAL DÁ BRONCA EM BIBI

Além de acabar com o barraco, o PM ainda faz um alerta para Bibi: "Você tem estudo, tem filho, tem uma família boa, que eu conheci tua mãe, fiz busca na tua casa, vi o jeito como ela te criou! Tô agindo assim com você por causa dela! Da tua mãe! Acorda e segura a chance! Se te levar para a DP isso vai chegar no juiz!". A filha de Aurora (Elizângela) então recua, e decide ir para casa. "Sabendo que se te pegar outra vez não tem alívio!", avisa o policial.

CARINE IMITA BIBI E VIRA A 'BARONESA'

Apesar das surras, Bibi ainda será muito humilhada pelo ex-marido antes de ter sua redenção e final feliz na trama de Glória Perez. Com o fim de seu casamento, Rubinho assume o romance com Carine e passa o "título" de "Baronesa do Pó" para a manicure, que não satisfeita, tatua o nome do traficante e começa a imitar o comportamento da "Perigosa". Em uma das alternativas de desfechos para o bandido, ele assume o comando do Morro com Carine, e ela ainda faz uma referência à Khadija, da novela "O Clone", fazendo a dança do ventre para ele.

(Por Samyta Nunes)