'A Fazenda': Marcos diz que Flavia age como Emilly no 'BBB'. 'Interesseira'

imagens: Pure People

Marcos Härter voltou a detonar Flavia Viana durante o reality show "A Fazenda – Nova Chance". Em uma conversa com Ana Paula Minerato neste domingo (15), o médico comparou a atriz com sua ex-ficante no "Big Brother Brasil", Emilly Araújo, a quem acusou de tê-lo usado para vencer o programa. "A Flávia não estava a fim do Marcelo. É que nem a Emilly. Ficou comigo depois que eu voltei de dois paredões", disse o peão. E completou: "Eu não percebi isso lá dentro, mas aqui fora várias pessoas me falaram". Por fim, Marcos detonou sua companheira de atração: "Interesseira!".

MÉDICO E ATRIZ JÁ DISCUTIRAM AO VIVO

A rixa entre Marcos e Flavia começou quando o médico, durante uma brincadeira proposta pela produção do programa, afirmou que a atriz estava exercendo sua profissão e enganando a todos. Irritada, Flavia garantiu que não estava interpretando e que era sempre verdadeira. Depois disso, durante a votação, a peoa justificou seu não voto em Marcos, por causa de uma combinação de seu grupo, com uma explicação exaltada. "Hoje eu vou ter que votar no Fábio Arruda. Não seria assim. Todo mundo sabe que eu votaria no Marcos. Ele veio com quatro pedras na mão pra cima de mim", disse. Ao ser interrompida pelo cirurgião, que ganhou o maior cachê do programa, a loira disparou: "Marcos, me deixa falar. você nem pode votar agora então fica na sua". Em outro momento, Flavia quis saber o que Marcos estava falando sobre ela e o médico disparou: "Eu estou dizendo que você faz um jogo sujo que as câmeras não captam. É falsa. Você fez casal com o Marcelo depois que ele voltou da roça". Aos gritos e entre lágrimas, a artista rebateu: "Você é doente, vai se tratar, vai tomar seu remédio. Eu não preciso fazer casal com ninguém, se eu estou com Marcelo é porque eu quero. Eu tenho uma filha".

MONIQUE GARANTE TER SIDO AMEAÇADA POR EMILLY

Apesar de nem ter entrado em "A Fazenda", Emilly Araújo tem seu nome envolvido em várias rodinhas de conversa durante o programa. Em uma das conversas mais surpreendentes até agora, a irmã de Mayla foi acusada de ter ameaçado Monique Amin, antes da também ex-'BBB' entrar no novo reality. "Eu recebi umas direct mensagens no Twitter muito doidas. Inclusive, uma da tua menina lá, falando para eu não ficar com você", continuou ela. Surpreso, Marcos quis saber: "Da Emilly?". "Sim, foi ela. Ela dizia que, se eu ficasse com você, ela ia me tirar do programa. Mas não ligo, não", respondeu Monique.