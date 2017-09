'A Fazenda': Marcos diz que Emilly o usou para ganhar 'BBB17'. 'Fiquei magoado'

'A Fazenda': Marcos diz que Emilly o usou para ganhar 'BBB17' em conversa nesta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2017

Marcos Härter voltou a falar de sua experiência no "Big Brother Brasil 17" em "A Fazenda - Nova Chance": depois de criticar as atitudes de Tiago Leifert, o cirurgião relembrou seu relacionamento com Emilly, ganhadora do reality global, em conversa com Nahim e Monique Amin. O cantor quis saber se Marcos acredita ter sido usado pela gaúcha para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Dono do maior cachê do reality rural, Marcos foi preciso: "Claro que ela fez isso. Eu fiquei bem magoado. Não fiquei mal porque perdi, porque eu falei o tempo todo que queria que ela ganhasse o programa, mas ela me usou sim pra ganhar", explicou o gaúcho, cujo affair com Danny Pink foi desmentido por ele.

'FIQUEI COM MEDO DELA DIZER QUE A ESTUPREI', AFIRMA MARCOS

No confinamento - que chegou a ter a irmã gêmea de Emilly, Mayla, cotada como uma das participantes -, ele acrescentou: "Eu nem acho que eu merecia vencer porque eu sou cirurgião plástico, estou tranquilo. Quando vi gente com muita dificuldade financeira, senti que aquele BBB não era feito pra eu ganhar". Durante o papo, Nahim quis saber se eles haviam usado preservativo quando transaram no "BBB" e Marcos despistou, mudando o foco da conversa. "Eu fiquei com medo quando falei com meus advogados de ela alegar isso também, mentir e dizer que eu a estuprei. Quem viu as cenas sabe que em nenhum momento houve qualquer agressão", argumentou o cirurgião, que prestou depoimento após sair do "BBB17".

CIRURGIÃO AFIRMA: 'REDE SOCIAL É PALCO DO COVARDE'

Ainda sobre o relacionamento com Emilly, Marcos disse a Nahim e Monique ter sofrido ataques nas redes sociais e opinou sobre o uso das mesmas. "A rede social é o palco do medíocre, do covarde. Tem gente que é assim, profissão hater. Eu tive um encontro maravilhoso com fãs em Curitiba, foi ótimo, mas recebi muito ódio também. Essa gente nem me conhece", afirmou gaúcho, atualmente vivendo um romance com a estudante de ciências contábeis Babi Rocha, com quem prefere não rotular a relação.

(Por Marilise Gomes)