A Fazenda: 'Faço questão da expulsão dele', dispara Nahin sobre Yuri

A Fazenda: 'Faço questão da expulsão dele', dispara Nahim sobre Yuri - Divulgação/A Fazenda/Record Tv

Yuri Fernandes continuou dando o que falar, entre os participantes de A Fazenda - Nova Chance, nesta terça-feira (10). Durante uma conversa com Conrado e Dinei, o cantor, por exemplo, voltou a afirmar que quer a expulsão do ex-BBB, após chegar até a acusá-lo de agressão. Em tal papo, Nahim, aliás, demonstrou ainda estar com muita raiva de Yuri."Hoje a noite tem mais capítulos dessa história. (...) Estou avisando, faço questão da expulsão dele", chegou a disparar o cantor.

O ex-participante do Big Brother Brasil, famoso reality da Globo, por sua vez, aproveitou a presença de Aritana para desabafar sobre as acusações feitas, por um de seus colegas de confinamento."Não entendi a raiva e a ira dele", chegou a dizer Yuri, visivelmente abalado, por conta de tal discussão, como também observaram vários dos outros participantes de A Fazenda - Nova Chance."Ele está mega abatido", declarou Monique Amin, sobre o colega, durante uma conversa com Matheus Lisboa, sobre o mesmo assunto.