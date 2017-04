A Escrava Isaura conquista o segundo lugar isolado na audiência

Divulgação

Exibida na noite desta terça-feira (25), a novela A Escrava Isaura garantiu, mais uma vez, o segundo lugar isolado na audiência. Na faixa das 19h39 às 20h45, a trama, escrita por Tiago Santiago e dirigida por Herval Rossano, marcou 10 pontos de média, pico de 12 pontos e share de 14%, e venceu um jornalístico e uma novela infantil do SBT, que marcou média de 6 pontos.



E no Rio de Janeiro, a novela também garantiu o segundo lugar isolado com média de 11 pontos, pico de 14 pontos e share de 17%. A novela registrou quase o dobro da média da emissora de Silvio Santos, que marcou 5,7 pontos.

Veja outros destaques:

O Rico e Lázaro marca 11 pontos em São Paulo e 13 no Rio de Janeiro, consolidando o segundo lugar isolado

O capítulo da novela O Rico e Lázaro, exibido na noite desta terça-feira (25), registrou média de 13 pontos, pico de 14 pontos e share de 18%, consolidando a vice-liderança isolada no Rio de Janeiro. Isto significa uma vantagem de cinco pontos sobre o SBT, que registrou apenas 8 pontos de média.



E em São Paulo, a trama ficou em segundo lugar isolado na audiência. Na faixa das 20h45 às 21h46, a novela, escrita por Paula Richard com direção geral de Edgard Miranda, marcou média de 11 pontos, pico de 12 pontos e share de 14%.



São Paulo no Ar consolida o segundo lugar isolado com mais que o dobro de audiência do SBT

Na manhã desta terça-feira (25), o São Paulo no Ar, apresentado por Luiz Bacci, consolidou o segundo lugar isolado com mais que o dobro de audiência do SBT, que exibia um jornalístico e programação infantil. No ar das 7h27 às 8h55, registrou média de 5 pontos, pico de 6 pontos e share de 19%, contra apenas 2 pontos de média da concorrente.



Fala Brasil consolida o segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro

O Fala Brasil desta terça-feira (25), garantiu o segundo lugar isolado na audiência. Na faixa em que foi exibido, das 8h55 às 10h01, o jornalístico, comandado por Carla Cecato e Roberta Piza, marcou, em São Paulo, média de 5 pontos, pico de 6 pontos e share de 19%.



No Rio de Janeiro, o Fala Brasil consolidou o segundo lugar isolado com média de 6 pontos, pico de 6 pontos e share de 21%.

O SBT marcou apenas 3 pontos de média em São Paulo e no Rio de Janeiro.



Balanço Geral Manhã vence jornalístico do SBT e consolida o segundo lugar isolado com 3 pontos de média

Nesta terça-feira (25), o Balanço Geral Manhã, apresentado por Luiz Bacci, venceu o jornalístico do SBT e consolidou o segundo lugar isolado na manhã. Na faixa das 6h às 7h27, marcou média de 3 pontos, pico de 5 pontos e share de 14%.



Balanço Geral mantém vice-liderança na audiência

Nesta terça-feira (25), o Balanço Geral, mais uma vez, garantiu o segundo lugar na audiência. Na faixa do meio-dia às 15h, o programa, comandado por Reinaldo Gottino, marcou média de 7 pontos, pico de 9 pontos e share de 16%.

Vidas em Jogo conquista o segundo lugar

O capítulo de Vidas em Jogo exibido nesta terça-feira (25), ficou em segundo lugar na audiência. Na faixa das 15h54 às 16h50, a trama, escrita por Cristianne Fridman com direção geral de Alexandre Avancini, registrou 5 pontos de média, pico de 6 pontos e share de 11%.



E no Rio de Janeiro, ficou em segundo lugar na audiência com média de 7 pontos, pico de 8 pontos e share de 17%.



Com 7 pontos de média, Cidade Alerta consolida o segundo lugar isolado

Nesta terça-feira (25), o Cidade Alerta garantiu, mais uma vez, o segundo lugar isolado na audiência. Comandado por Marcelo Rezende na faixa das 16h50 às 19h39, o jornalístico marcou média de 7 pontos, pico de 11 pontos e share de 12%.

E no Rio de Janeiro, ficou na vice-liderança com média de 7 pontos, pico de 8 pontos e share de 15%.



Jornal da Record em segundo lugar no Rio e em SP

Comandado por Celso Freitas e Adriana Araujo na noite desta terça-feira (25), o Jornal da Record garantiu o segundo lugar isolado na audiência. Na faixa das 21h46 às 22h46, o jornalístico registrou, no Rio de Janeiro, 10 pontos de média, pico de 14 pontos e share de 14%

Em São Paulo, garantiu a vice-liderança com média de 8 pontos, pico de 12 pontos e share de 12%.



Power Couple garante boa audiência em São Paulo e Rio de Janeiro

O reality Power Couple registrou boa audiência tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (25), o programa, comandado por Roberto Justus, marcou, no Rio de Janeiro, a média de 7 pontos, pico de 9 pontos e share de 13%.

E em São Paulo, a média foi de 6 pontos, pico de 8 pontos e share de 12%.

O programa, que foi ao ar na faixa das 22h46 à 0h19, mostrou o desafio dos homens e das mulheres desta semana.

Record TV mantém o segundo lugar isolado na média de todo o dia

A Record TV manteve a vice-liderança isolada na média de todo o dia desta terça-feira (25). Na faixa das 7h à meia-noite, marcou média de 7 pontos com share de 14%.

No Rio de Janeiro, a Record TV também garantiu o segundo lugar isolado na média de todo o dia com 8 pontos de média e share de 17%.