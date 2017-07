João Hermes, Iolanda e Valquiria (foto 1º Arraiá: facebook)

Um grande evento cultural movimentou a vila Educacional, no último sábado, 08, com a gigantesca festa caipira, com uma multidão de pessoas de Fátima do Sul e de várias cidades do MS.

Os organizadores do mega evento realizaram a festa na véspera do aniversário do município de Fátima do Sul, quando comemorava 54 anos de emancipação política administrativa.

A terceira edição, teve linda decoração típica, barracas com distribuição de pipocas, quentão e um delicioso "pucheiro", gratuitamente. Além de cormercialização de salgados e bebidas com preços acessíveis.

A festa teve início com a celebração da missa "caipira", animado pelo coral da capela São Francisco. A seguir sob o comando do promotor do evento, empresário João Hermes Piereti e o locutor Marcão, iniciou as apresentações de várias duplas, a cantora Cris Passos e concluindo com a belíssima apresentação do grupo musical Pegada. Agitando todos os casais, que entraram na dança.

O ponto alto da festa, além da alegria contagiante dos festeiros, brincando em perfeita ordem, com uma organizada estrutura de seguranças, foi o grande número de prêmios que foi distribuido aos presentes, no intervalo de cada apresentação musical.

João Hermes, satisfeito com o sucesso do evento, agradeceu a presença da população, dos patrocinadores e cada pessoa que direta ou indiretamente contribuiu para o sucesso do 3º Arraiá da Radio Fátima FM.