UFGD abre 30 vagas para graduação de libras a distância

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) abriu inscrições para o vestibular do curso de graduação de licenciatura em letras – Língua Portuguesa/ Língua Brasileira de Sinais (Libras), a distância.

No total, são oferecidas 30 vagas para ingresso no polo de Dourados - a 233 quilômetros de Campo Grande. O curso visa formar professores de libras, surdos e ouvintes, para atuar no ensino da educação básica e superior.

A inscrição deve ser feita exclusivamente via internet, no endereço eletrônico https://cs.ufgd.edu.br/vestibular/libras2018. Ao fazer sua inscrição, o candidato deverá preencher os dados cadastrais solicitados e a ficha de inscrição eletrônica, além de imprimir a guia de recolhimento da união específica para o pagamento da taxa de R$100, ou então solicitar isenção.

A prova será realizada no dia 3 de dezembro, a partir das 13h, nas cidades de Dourados e Campo Grande. O exame será composto por 40 questões de múltipla escolha e uma redação.

Serviço - Mais informações podem ser obtidas na íntegra do edital.