UEMS abre inscrição para concurso público com salário de até R$ 2,2 mil

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abre inscrições nesta quinta-feira (23) até o dia 24 de abril para um concurso público com 57 vagas, divididas entre as unidades da Universidade, para cargos de nível médio e superior, com remuneração de R$ 1.572,95 e R$ 2.246,88, respectivamente.

Os cargos de nível médio são de assistente administrativo, auxiliar de laboratório de biologia e de química, designer gráfito-arte finalista e técnico em agropecuária.

Já para o nível superior, há cargos de administrador de redes, analista de sistemas, contador e técnico administrativo.

Todos os cargos tem carga horária de 40 horas, sendo distribuída nos horários diurno e/ou noturno, incluindo sábados, domingos e feriados, de acordo com as necessidades da Universidade, segundo o edital.

Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 123,70 para candidatos dos cargos de nível médio, e de R$ 197,92 para candidatos de nível superior. O pagamento deve ser efetuado até 24 de abril.

Caso os candidatos queiram solicitar isenção do pagamento da taxa, alegando carência, desemprego ou renda inferior a três salários mínimos, poderão fazer a solicitação via Sedex até o dia 29 de março.

Os documentos comprovantes da renda do candidato devem ser enviados a sede da FAPEMS (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) de Dourados, na rua Onofre Pereira de Matos, n. 1.602.

O concurso irá reservar 5% das vagas oferecidas para candidatos com deficiência, além de 20% para cotistas negros e 3% para índios.

A seleção terá etapas de prova escrita e prova de títulos, para todos os cargos, além de prova prática para candidatos ao cargo de auxiliar de laboratório de biologia e química.

As provas escritas serão realizadas no dia 18 de junho, em Dourados e Campo Grande. O horário e local das provas serão divulgados em um novo edital da UEMS no Diário Oficial do Estado.

Para conferir o edital do concurso público da UEMS, com quadro de vagas por município e conteúdo programático das provas, além de disposições gerais, acesse o Diário Oficial do Estado entre as páginas 32 e 37.