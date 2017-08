Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrição no Encceja

Imagem google

Termina nesta sexta-feira (18) o prazo de inscrição para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Os interessados em obter a certificação do ensino fundamental ou ensino médio devem se inscrever no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O exame é direcionado a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir estudos em idade própria. É necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade para quem busca a certificação do ensino fundamental, e 18 anos para a do ensino médio. As provas serão realizadas no dia 22 de outubro, em 564 municípios distribuídos em todos os estados.

Até o ano passado, os estudantes com mais de 18 anos poderiam usar o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para receber o diploma do ensino médio. Agora, a certificação será feita exclusivamente pelo Encceja.

O exame terá quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação. Para obter o certificado ou declaração de proficiência, o participante deve completar, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento.

Os locais de aplicação do Encceja e mais detalhes sobre as inscrições podem ser vistos no portal do Inep. As pessoas privadas de liberdade e os jovens que cumprem medida socioeducativa poderão fazer o Encceja nos dias 24 e 25 de outubro. Para brasileiros residentes no exterior, a prova será no dia 10 de setembro.