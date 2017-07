Professores aceitam proposta salarial do governo e escolas mantêm aulas

“Seria melhor o cumprimento da legislação como foi aprovada em 2015, porém, diante do quadro que foi debatido com a categoria, os trabalhadores e trabalhadoras em educação entenderam que é melhor manter essa política de promoção de um ganho real nos últimos anos, apostando no cumprimento integral das etapas que estão sendo negociadas, e mantendo a integralização do piso até 2020, por 20 horas em Mato grosso do Sul. Uma política que nos levou a um dos melhores salários do Brasil”, pontuou o professor Jaime Teixeira, presidente da FETEMS.

Ele destacou que agora é o momento de intensificar as tratativas em relação aos funcionários administrativos em educação. Já foi estabelecido com o governo, a criação de uma comissão de negociação, específica para os administrativos, em busca da implantação de uma política de valorização da categoria.” Entendemos que há um déficit com os nossos trabalhadores e trabalhadoras administrativos em educação. Esse é um debate que será prioritário com o governo”, disse o presidente.

A reportagem tentou contato telefônico com o presidente do Simted de Nova Andradina, Edson Granato, que foi à Capital a fim de participar da audiência, mas ele não atendeu a ligação. Por unanimidade, nesta terça-feira (25), os professores da rede estadual de ensino de Nova Andradina decidiram rejeitar a proposta do Governo do Estado e defender o início de uma greve por tempo determinado.