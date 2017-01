Prefeitos podem escolher data para início das aulas estaduais em MS

Após o pedido de prefeitos, o governo de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta segunda-feira (23), que a Rede Estadual de Ensino terá dois dias diferentes para início das aulas, dependendo da cidade.

Em Campo Grande, a volta às aulas está marcada para o dia 13, mas nas cidades do interior, a data do retorno às escolas é opcional, podendo ser 13 ou 20 do mesmo mês.

No último dia 16, prefeitos do interior decidiram pedir o adiamento das aulas, alegando falta de condições da malha viária e falta de tempo hábil para concluir licitações para compra de merenda e uniforme.

No entanto, o governo, que não havia se posicionado a respeito do assunto à época, afirmou agora que a data alternativa para início das aulas já estava prevista desde o ano passado, em resolução publicada pela Secretaria de Estado de Educação (SED), em 2 de dezembro de 2016.

Para os professores, o início do ano letivo também conta com dois calendários: com início em 6 de fevereiro ou 13 de fevereiro, sempre com uma semana pedagógica antes do começo das aulas.

A governadora em exercício, Rose Modesto, afirmou que o calendário duplo da SED foi discutido pela Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) e pela Associação dos Municípios do Estado (Assomasul).

As duas opções de calendários têm 200 dias letivos e quatro dias de exames finais.