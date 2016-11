Parada Literária é realizada com sucesso em JATEÍ

A Educação do município de Jateí com o “Projeto Nossa Cidade Lê” realizou com sucesso a mais uma edição da Parada Literária, que desta vez contou com novidades animando ainda mais os participantes. O evento que aconteceu na noite de sexta-feira (18) no centro Cultural contou a participação especial dos Super-Heróis e Princesas da Liga do Bem vindo de Campo Grande.

A Liga do Bem são heróis unidos com objetivo de espalhar a semente do amor e da solidariedade, um grupo voluntário, que se veste de super-heróis e personagens, e visitam hospitais, asilos, abrigos e comunidades carentes levando amor, carinho e atenção. Abriu uma exceção para a Parada Literária do municipio de Jateí devido sua relevância, que na ocasião interagiram com as crianças e também os adultos de maneira alegre e contagiante.

Repetindo o sucesso das edições anteriores, no local de maneira lúdica e divertida também foram montados espaços de variados segmentos literários com rodas de leituras, contação de histórias e jogos educativos, e ainda com apresentações culturais dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Recanto do Saber e Escola Estadual Prof. Jonas Belarmino, de Culturama, Orquestra Indígena Tey Kue, e a presença dos escritores de Jateí Levino Bernardino e Elza Augusta falando um pouco sobre suas publicações.

Teve também estande da Editora Anjos de Luz do Estado do Paraná vendendo diversos livros a preços acessíveis a toda população, e ainda as crianças tiveram oportunidade de se divertirem nos brinquedos infláveis disponíveis através da Fundesporte. O evento literário foi prestigiado por centenas de pessoas e diversas autoridades locais, entre elas o prefeito Arilson Nascimento Targino (sem partido) e primeira-dama Mafalda Maria Targino.

A Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Eleni Felipe ressalta que a “Parada” faz parte do “Projeto Nossa Cidade Lê” que surgiu em 2013 sob a coordenação da Superintendente de Políticas e Programas Educacionais Hellen Souza Silva, com o objetivo de difundir a leitura e envolver a população jateiense em ações educativas, promovendo o acesso a cultura e a arte. “Estão todos de parabéns, pois esse projeto é essencial para o desenvolvimento da nossa educação como um todo, incentivando cada vez mais o habito saudável da leitura”.