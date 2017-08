Pais se revoltam com desenho adulto em canal de TV e história chega à Defensoria

Reprodução do filme Festa da Salsicha. (Foto: Reprodução internet)

A estreia do filme "Festa da Salsicha" no canal HBO em todo País colocou o longa-metragem na mira de pais e do poder público em Campo Grande. Algumas pessoas estão revoltadas com o filme disponível na programação porque, apesar de ser um desenho animado, é destinado ao público adulto e traz um conteúdo muito sexual.

Conforme a assessoria da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, apesar de não ter sido registrada nenhuma reclamação formal ao órgão, o assunto já está sendo discutido por membros do Nudeca (Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente) que vai avaliar o conteúdo e a legislação quanto a exibição da obra. "O assunto foi proposto em uma reunião de membros da rede e as coordenadoras do Núcleo vão analisar o que pode ser feito", informou a assessoria.

Para os pais, o assunto é grave. A jornalista Kelly Fernandes, de 35 anos, está preocupada por acreditar que o filme chama atenção dos pequenos por ser uma animação, apesar da indicação ser clara que a obra é para maiores de 16 anos. "Quando foi lançado eu fiquei pensando que isso seria para atrair também as crianças. Por mais que seja uma classificação adulta, hoje em dia quando se fala em desenho, obviamente lincamos ao conteúdo infantil. Então, acho que é uma forma de atingir esse público desde pequeno e sou contra", afirma.

Kelly reforça que a curiosidade vai além classificação. "Estamos falando de crianças, elas são curiosas e na hora que está passando um desenho, é claro que vão acabar assistindo. E o filme fala de assuntos que não é saudável para uma criança. Eu acredito que há muitas outras maneiras de tratar o assunto sexo com qualidade e respeito a uma criança", pontua.

Nas redes sociais, uma das publicações gerou 40 mil compartilhamentos e mais de 400 comentários, e assunto divide opiniões. "Esse filme nunca foi dito que era destinado às crianças", alertou um pai. "Aos pais fica o alerta para assistir primeiro e observar bem o que estão publicando para nossos filhos", disse outro.

"Festa da Salsicha" lançado no ano passado conta a história do personagem Frank, a salsicha, e seus amigos, que tentam evitar de serem comprados e comidos por humanos em um supermercado. O filme começa com trocadilhos do tipo "meter minha salsicha no seu pão", e evolui para algo mais expressivo de "humor boca-suja".

O filme não é para as crianças e o HBO também não é caracterizado como um canal infantil. Cabe, portanto, aos pais limitar o acesso do filho as telas. Algumas televisões disponibilizam recursos de censura aos canais por meio de senha e bloqueio.