Movimento cobra reitoria da UFGD por reintegração de posse em prédio ocupado

Movimento denominado Universidade Livre publicou nota em sua página na internet cobrando a reitoria da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) pela reintegração de posse do prédio onde funciona vários setores administrativos da Instituição de ensino.

O local foi ocupado por dezenas de estudantes na quarta-feira passada, dia 9 de novembro, após assembleia. Os manifestantes são contrários a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 55 – antiga 241 – que tramita no Senado e congela os investimentos públicos no país por 20 anos.

No entender do Universidade Livre, a "democracia se faz pela vontade da maioria e nunca deve ser vetado o direito de manifestação livre, porém nosso movimento considera que a forma como foi deliberada esta ação foi ilegítima e manipulada deliberadamente para não ouvir a maioria dos alunos garantindo, assim uma ação política que atende interesses de um grupo ideológico", diz trecho do material [veja o texto abaixo na íntegra].

A nota, publicada em forma de repúdio’, alega ainda que a ocupação traz prejuízos a toda a comunidade acadêmica, ‘que precisa do funcionamento pleno da unidade I da UFGD’.

No dia seguinte a ocupação, a Universidade encaminhou nota onde alegou que buscaria o diálogo com os manifestantes e descartou, naquele momento, o pedido de reintegração de posse do prédio.