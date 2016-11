Mobilização vai bloquear Guaicurus na sexta e professores da UFGD podem aderir greve

Mobilização que acontece a nível nacional na próxima sexta-feira (25) se estende a Dourados. A ação vai bloquear a avenida Guaicurus durante boa parte da manhã. A manifestação reúne vários sindicatos, dentre eles docentes da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e técnicos administrativos da universidade em greve.

Na data, uma assembleia será realizada no período da tarde entre os professores, para definir se aderem ou não a greve.

"Vamos participar de uma paralisação no dia 25, com a participação de vários sindicatos com ações durante o período da manhã. Já a tarde vamos fazer uma assembleia que irá definir se vamos aderir à greve ou não", contou o presidente da ADUF – Dourados, Fábio Perboni.

O protesto é contra a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 55, antiga PEC-241, que tem por finalidade congelar os gastos públicos por 20 anos, que está tramitando no Senado e a reforma do Ensino Médio que ocasionou em vários protestos pelo país com a ocupação de escolas feita por estudantes.

Segundo técnico administrativo e representante do comando de greve dos técnicos, Cleiton Almeida, na quinta-feira (24), será realizada na Guaicurus uma panfletagem de orientação e conscientização sobre a mobilização que acontece no dia 25.

"A mobilização é nacional, sendo realizadas nos estados e no dia 29 acontece um ato em Brasília. São vários sindicatos que participam, vamos fazer uma ação de panfletagem de conscientização pelo ato amanhã (24), e na sexta-feira vamos bloquear a rodovia, o local certo está sendo definido, mas acredito que seja próximo ao Anel Viário que ‘tranca’ os quatro lados da via", explicou Cleiton.

Segundo ele, essa será a única ação durante a manhã, no período da tarde eles participam da assembleia dos docentes da universidade, em forma de apoio.

Técnicos em Greve

Os técnicos administrativos da UFGD, entraram em greve no dia 24 de outubro, após uma assembleia entre os servidores.

Entre as reivindicações da categoria estão ao acordo feito na última greve em relação ao plano de carreira, que foi firmado e seria finalizado em maio deste ano e não ocorreu, segundo Almeida. Os cursos de qualificação para a categoria, a PEC-55.