MEC divulga resultado do Sisu do 2º semestre de 2017

O resultado da seleção do segundo semestre de 2017 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado na manhã desta segunda-feira (5). No site do Sisu (http://sisu.mec.gov.br) o candidato pode visualizar o boletim individual e selecionar a lista de convocados, a partir da instituição, campus, curso e turno.

A matrícula deverá ser efetuada entre 9 e 13 de junho. Nesta segunda também abre o período da lista de espera aos candidatos que não foram convocados (veja calendário completo abaixo).

Mais de 887.861 candidatos fizeram 1.703.657 inscrições nesta edição do Sisu. Cada participante pode fazer até duas opções de curso. O número de candidatos superou o do ano passado do mesmo período.

São ofertadas neste processo seletivo 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições, entre universidades federais, estaduais e institutos federais.

Para participar da seleção, o candidato tinha de ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado e ter tirado nota maior que zero na redação.

Calendário do Sisu 2017.2

Veja abaixo das datas:

Chamada regular: 5 de junho

Lista de espera: 5 de junho a 19 de junho

Matrícula da chamada regular: 9 de junho a 13 de junho

Convocação via lista de espera: a partir de 26 de junho