IFMS abre seleção para contratar professores com salário até R$ 6,2 mil

foto: google

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para processo seletivo para contratar professores substitutos. São ofertadas duas vagas para a disciplina de informática/redes de computadores, nos campi Campo Grande e Jardim.

O salário vai de R$ 3.579,76 a R$ 6.200,14, incluído o auxílio alimentação, de acordo com a titulação dos selecionados. A carga horária semanal a ser cumprida é de 40h.

Os interessados podem se inscrever até domingo (27) pelo site www.ifms.edu.br/centraldeselecao. A taxa é de R$ 30 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 28.

Para participar, o candidato não pode ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva; participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente; nem ter atuado como professor substituto na Rede Federal nos últimos dois anos.

A prova será aplicada no dia 2 de setembro nos dois campi do IFMS, com início às 8h30.

Os candidatos serão selecionados através de avaliações escrita e de títulos. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 14 questões objetivas e uma discursiva, valendo 80 pontos.

Já a prova de títulos/análise curricular terá caráter classificatório. Nela, ao se apresentar para a prova escrita, o candidato deverá entregar uma via do currículo, na plataforma Lattes/CNPq, devidamente documentado e em envelope fechado, contendo identificação, área e campus. A análise curricular vale 20 pontos.

A previsão é que seja divulgado preliminar do processo seletivo seja divulgado em 4 de setembro.