Estudante suspeito de fraudar 11 vestibulares de medicina é preso no Piauí

Um estudante de medicina foi preso nessa terça-feira (11) em Anísio de Abreu, Sul do Piauí, suspeito de fraudar vestibulares de medicina em vários locais do país. Segundo o delegado Ramon Brito Cavalcante, o jovem seria integrante da quadrilha presa semana passada durante a Operação Monge, em Goiás.

"A Polícia Civil de Goiás entrou em contato com o GPI [Grupo de Policiamento do Interior] do Piauí para cumprir o mandado de prisão do estudante. Enviei três agentes para monitorar o suspeito, que foi preso na casa de uma tia em Anísio de Abreu", contou o delegado.