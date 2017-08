Divulgados os locais de prova do concurso de delegado da Polícia Civil

Imagem google

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta segunda-feira (14) o ensalamento das provas para o concurso de delegado da Policia Civil, que estão marcadas para domingo (20). A relação dos candidatos está disponível no suplemento do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (14).

As avaliações serão aplicadas na Uniderp, localizada na Avenida Ceará. Os portões serão fechados pontualmente às 14h, estando os candidatos orientados a chegarem com pelo menos 30 minutos de antecedência. Todos devem estar munidos de documento de identidade com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente.

Para o cargo de delegado está sendo oferecido salário de R$ 14.978,26 para uma carga horária de 40 horas semanais. É exigida graduação de curso superior em direito comprovada mediante apresentação, no ato da posse, de diploma devidamente registrado fornecido por instituição de reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação), acompanhado do respectivo histórico escolar.

A prova escrita é a primeira de nove fases que irão compor o processo seletivo. Somente os primeiros 750 candidatos classificados nesta etapa irão para as seguintes.

Conforme o edital, estão previstos prova escrita discursiva em caráter eliminatório, avaliação médico-odontológica de caráter eliminatório, avaliação de aptidão física de caráter eliminatório, avaliação psicológica de caráter eliminatório, prova de títulos classificatória, investigação social de caráter eliminatório, prova oral de caráter eliminatório e classificatório e, por fim, curso de formação policial de caráter eliminatório e classificatório.

A previsão da organização do concurso é de que o resultado saia em julho de 2018.

Também foram abertas vagas para escrivão e investigador com salário inicial de R$ 3.888,26. A seleção nesse caso terá sete fases, sendo prova escrita objetiva de caráter eliminatório, avaliação médico-odontológica de caráter eliminatório, avaliação de aptidão física de caráter eliminatório, avaliação psicológica de caráter eliminatório, prova de títulos classificatória, investigação social de caráter eliminatório, curso de formação policial de caráter eliminatório e classificatório.