Vendas de veículos novos caem 16,3% nas revendas do Estado

Vendas em Campo Grande tiveram queda de 22,8% - Paulo Ribas/Correio do Estado

Vendas de veículos novos em Mato Grosso do Sul tiveram queda de 16,36% no mês de abril no comparativo com março, recuando de 4.261 para 3.564 unidades.

Em relação a abril do ano passado, quando foram comercializados 4.061 veículos (entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros), a retração foi de 12,24%, ou menos 497 veículos emplacados no período, de acordo com dados divulgados ontem pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No acumulado do ano, foram emplacadas 14.363 unidades no Estado em 2017, 1.627 a menos (-10,18%) que no mesmo período de 2016, 15.990 veículos.

Já em Campo Grande, o total de vendas registradas pelas concessionárias em abril foi de 1.587 veículos, recuo de 22,84% na comparação com março, quando foram emplacados 2.041 veículos na Capital, segundo os dados da Fenabrave.

Em relação a abril de 2016, a queda foi de 11,19% — no mesmo mês do ano passado, foram vendidos 1.787 veículos, ou 200 a mais. Já nos primeiros quatro meses deste ano, as revendedoras campo-grandenses emplacaram 6.805 veículos, contra 6.979 no mesmo período de 2016 (185 unidades a menos, o que representa queda de 2,49%).