Tarifa fica mais cara em postos de pedágio de Mato Grosso do Sul

Já está valendo a nova tarifa do pedágio na BR-163. A CCR MS Via começa a cobrar a partir de hoje (14) de R$ 0,40 a R$ 0,50 a mais dos motoristas de carros que passarem por suas nove praças.

O motorista que passar por todas as praças de pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul pagará R$ 59,20, aumento de 6,8% em relação aos R$ 55,40 pagos até ontem.

O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), divulgado na edição da última segunda-feira do Diário Oficial da União.

O acrescimento para Mato Grosso do Sul aconteceu uma semana depois da aprovação da redução de R$ 0,10 na tarifa cobrada na BR-163 em Mato Grosso. A medida atingiu todos os oito postos de pedágio da concessionária Rota do Oeste, que administra 850,9 quilômetros da rodovia no estado vizinho.

Conforme publicação, a ANTT alterou a Tarifa Básica de Pedágio quilométrica da BR-163 em Mato Grosso do Sul de R$ 0,05133 para R$ 0,05213. A resolução também aplicou o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,40589 sobre a Tarifa Básica, que representa aumento de 2,71%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).