Senhor se apodera de terreno e fecha rua da cidade em Sidrolândia

Manoel Bento Nantes, que se apresentou como o dono da área, durante fechamento da via. Foto: Reginaldo Mello/Região News

Foi fechada nesta segunda-feira (14) uma faixa de terreno aberta em dezembro do ano passado pela Prefeitura como prolongamento da Rua Targino de Souza Barbosa, que conectado com a Rua Lauro Muller, passou a ser usado como alternativa a João Marcio Ferreira Terra, de acesso ao Bairro São Bento.

Segundo informações de populares, Manoel Bento Nantes se apresentou como o dono da área que se estende por mais de um hectare (10.800 metros quadrados). Ele providenciou a cerca e colocou uma placa com a informação de tratar-se de uma propriedade particular. O projeto de abertura do prolongamento começou a ser colocado em prática na gestão do ex-prefeito Ari Basso (PSDD), mas acabou abortado pelos vereadores.

Na época, o Executivo chegou a enviar à Câmara, um projeto de permuta de um terreno de 650 metros quadrados, do empresário Célio Fialho Filho, que estaria no trajeto da nova via. Os vereadores rejeitarem por 6 a 5 votos a permuta desta área perto dos trilhos, por uma área pública de 2.300 metros quadrados no Bairro Campina Ipacaray.

Paulo Roberto Gomes, que se supunha ser o proprietário de outro imóvel, atingido pela abertura da rua, chegou a manifestar intenção de ceder uma faixa do seu lote, apostando no potencial de valorização do seu imóvel criado a partir da nova via. Os vereadores avaliaram que a permuta traria prejuízo ao município porque a área pública oferecida é 3,5 vezes maior que a particular, embora o terreno do empresário tivesse numa área nobre da cidade para o mercado imobiliário, ou seja, teria avaliação semelhante ao do terreno da prefeitura.

O novo proprietário

De acordo com Manoel Bento Nantes, os 10.800 metros quadrados vizinhos ao terreno do empresário Celio Fialho Filho, são de sua propriedade desde 1986. Está escriturado e pago o IPTU todos os anos. Ele disse que nunca foi notificado pela Prefeitura do interesse da municipalidade em aproveitar parte da área para abertura de uma rua.

Desde 2008 a propriedade está arrendada para criação de gado leiteira para Nilson Miguel Lopes Morais. A intenção do proprietário é regularizar tudo para construir um condomínio de apartamento no local.