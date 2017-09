Salário dos 73 mil servidores de MS estará disponível para saque neste sábado

Imagem google

Os cerca de 73 mil servidores estaduais de Mato Grosso do Sul vão poder sacar os salários neste sábado (dia 02). O dinheiro será creditado na noite desta sexta-feira (dia 1º), conforme informou o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto Assis. “Mais um mês, conseguimos vencer”, disse o secretário em referência às dificuldades de caixa do governo em um cenário de retração econômica. De acordo com ele, a atual gestão não depositou em nenhum mês o salário dos servidores depois do quinto dia útil.

O valor bruto da folha é de R$ 452,05 milhões, segundo informou o secretário. O montante será depositado hoje e os funcionários poderão sacar em caixas eletrônicos no sábado.