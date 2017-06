O governo de Mato Grosso do Sul depositará ainda hoje (31), os salários do Servidores Públicos, referente ao mês de junho.



O valor referente a folha de pagamento deve ser repassado ao banco no fim do expediente de hoje e nesta quinta (1) pela manhã e deverá estar disponível para saque em suas devidas contas

Divulgação/Assessoria Salário de servidores estará disponível para saque nesta quinta-feira (1)