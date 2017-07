Quatro concursos reúnem vagas com salários de até R$ 27 mil em MS

Mato Grosso do Sul está com quatro concursos abertos nesta semana. O destaque é para o primeiro concurso do TST (Tribunal Superior do Trabalho). O certame é nacional e será executado em cinco etapas com 132 vagas.



Os aprovados serão lotados nas cidades cidades-sede dos Tribunais e, Campo Grande é uma delas. Como bônus, o Jornal Midiamax adianta o concurso para assistente social de Naviraí, que só vai abrir inscrições na primeira semana de agosto.

Prefeitura de Pedro Gomes

A prefeitura de Pedro Gomes - a 296 quilômetros de Campo Grande – abre seleção para a contratação temporária de professores. O processo seletivo terá validade de seis meses.

O processo seletivo simplificado constará de avaliação curricular de títulos e experiência profissional docente, realizado em etapa única e não haverá pagamento de taxa de inscrição.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 17 a 19 de julho, das 7 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na Secretaria Municipal de Educação, situada a Av. Manoel Alves de Morais Júnior n.º 729 – Centro.

As vagas são para os cargos: professor de educação infantil, de ensino fundamental (séries iniciais); professor de ensino fundamental (ciências da natureza); professor de ensino fundamental (arte/educação artística); professor de ensino fundamental (educação física); professor de educação especial (para atuar em salas de recursos multifuncionais); professor intérprete de libras; professor para atuar em sala de tecnologia educacional.

A jornada é de 20 horas semanais e a remuneração não foi informada. (Veja o edital)

Prefeitura de Naviraí

A prefeitura de Naviraí – cidade a 359 quilômetros de Campo Grande- abriu processo seletivo para contratação temporária de 13 profissionais de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal.

As inscrições são gratuitas e serão recebidas entre os dias 13 e 19 de julho (exceto o fim de semana) das 7h às 10h e das 13h às 16h, na Casa do Trabalhador, situada na Rua dos Jardins n°. 615, centro.

De acordo com o edital do processo seletivo, a carga horária é de 40 horas semanais e o salário de R$ 1.174,40. O candidato deverá ter o Ensino Médio Completo. Os candidatos vão passar por prova de títulos e entrevista, que será de caráter classificatória.

Os profissionais desempenharão atividades de natureza especializada, abrangendo aspectos higiênicos, sanitários e tecnológicos, relativos ao controle, inspeção, fiscalização e classificação de animais, seus produtos, subprodutos, derivados, resíduos e insumos agropecuários destinados ao comércio nacional e internacional, inspecionar as linhas de produção, auxiliar na emissão de relatórios de controle de inspeção e fiscalização de animais nos estabelecimentos de abate.

As contratações serão pelo prazo determinado de 12 meses, podendo ser prorrogadas pelo mesmo prazo. (Veja o edital)

Tribunal Superior do Trabalho

O TST (Tribunal Superior do Trabalho) está com inscrições abertas para o primeiro concurso público nacional unificado para ingresso na carreira da magistratura do trabalho de provas e títulos para provimento de cargos de Juiz do Trabalho Substituto.

O concurso público será executado em cinco etapas e tem 132 vagas que serão lotados nas cidades cidades-sede dos Tribunais. A primeira etapa (prova objetiva seletiva) será realizada nas 24 cidades-sede, incluindo Campo Grande. As outras etapas serão em Brasília – DF.

O valor do subsídio do cargo de Juiz do Trabalho Substituto na Justiça do Trabalho é de R$ 27.500,17. Para concorrer, é preciso que o interessado tenha pelo menos três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito, aptidão física e mental, bons antecedentes.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.concursosfcc.com.br até 2 de agosto.

Defensoria Pública Da União

A DPU (Defensoria Pública da União) abriu concurso público para 25 vagas de defensor público federal. O salário é de R$ 22.197,67. A primeira fase (prova objetiva) e a segunda fase (provas dissertativas escritas) serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e na capital federal.

São requisitos para o cargo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) há pelo menos três anos completos, e registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Será admitida a inscrição somente via internet, solicitada até às 18 horas do dia 25 de julho de 2017 (horário oficial de Brasília/DF). (Veja o edital)

Prefeitura de Naviraí

A prefeitura de Naviraí – cidade a 359 quilômetros de Campo Grande- abre seleção para a contratação de um profissional para compor o quadro de assistentes sociais do município. A vaga é de caráter temporário, com validade de um ano, podendo ser prorrogada por mais 12 meses.

A inscrição é gratuita e o candidatos deverá dirigir-se à na Sede da Casa do trabalhador, localizado na Rua dos Jardins nº615 – Centro. O horário para inscrição presencial é das 7h às 10h e das 13h às 16h, no período de 7 a 11 de agosto.

Para concorrer à vaga é necessário curso superior completo em Serviço Social e registro no órgão de Classe Competente. A jornada é de 30 horas semanais e salário de R$ R$3.569,71. (Veja o edital)