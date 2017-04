Quase 21 mil veículos foram financiados em MS até março

O volume de financiamentos de veículos novos e usados no primeiro trimestre do ano no Mato Grosso do Sul atingiu 20.897 unidades, alta de 11,2% em relação ao mesmo período de 2016. Os dados incluem automóveis leves, motos e pesados.

O levantamento é da B3, uma das maiores bolsas do mundo em valor de mercado, e a Cetip, maior depositária de títulos privados da América Latina.

A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. O SNG impede que o processo de financiamento de veículos seja suscetível a fraudes sistêmicas.

Nos três primeiros meses do ano, as vendas a crédito de automóveis leves no Mato Grosso do Sul somaram 17.157 unidades, entre novas e usadas, aumento de 14,3% ante o mesmo período do ano passado.

O Centro-Oeste atingiu 115.014 veículos financiados no primeiro trimestre do ano. Desse total, foram negociados 94.755 foram automóveis leves, enquanto os financiamentos de motos somaram 16.487 unidades nos três primeiros meses do ano.

O total de veículos financiados no Brasil no primeiro trimestre de 2017 totalizou 1.208.969 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, aumento de 7,2% em relação ao mesmo período de 2016. Desse total, veículos novos somaram 409.712 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 799.257.