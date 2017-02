Previsão de chuvas intensas e mínima de 19ºC para MS nesta semana

Alerta de chuvas intensas e mínima de 19ºC são esperadas em Mato Grosso do Sul nesta semana, conforme informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) hoje (06).

Conforme o Instituto, o calor e a umidade presentes ocasionarão pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas à tarde na terça-feira (07), e a mínima esperada é de 19ºC.

A condição climática atinge a região norte em específico na quarta-feira (08), enquanto as demais áreas terão tempo nublado com instabilidade isoladas. Os termômetros registram temperaturas entre 20ºC e 34ºC.

A instabilidade de forma isolada continuará ocorrendo na quinta-feira (09) e na sexta-feira (10), quando as mínimas serão de 21ºC e 20ºC e as máximas de 35ºC e 36ºC, respectivamente.

Alerta - O Inmet emitiu alerta de chuvas intensas com perigo potencial para Mato Grosso do Sul com início às 15 horas desta segunda-feira e que tem validade até às 02 horas de terça-feira. Durante o período, são esperadas ventos intentos entre 40 e 60 quilômetros por hora, chuva de até 50 milímetros. Há risco de corte de de energia elétrica, galhos de árvores e leves alagamentos.